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Тим о том, что Большая тройка в другой половине сетки РГ: «2-3 года назад я бы обрадовался, но сейчас вообще не должен на этом концентрироваться»

Двукратный финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим прокомментировал результаты жеребьевки «Большого шлема»: он оказался в нижней половине сетки, а Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер – в верхней.

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