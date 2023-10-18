Сийярто назвал лицемерной реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана

Реакция эстонского премьер-министра Каи Каллас на встречу ее венгерского коллеги Виктора Орбана с российским лидером Владимиром Путиным в ходе международного форума «Один пояс ― один путь» можно назвать «лицемерием в кубе».
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