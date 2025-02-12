Финэксперт назвал «тотальное одиночество» причиной успеха телефонных мошенников

Ирина Черных

Просто не надо слушать долгие телефонные речи незнакомцев. Сразу начинайте задавать вопросы: Кто Вы? Как Ваши фамилия, имя, отчество? Откуда Вы звоните? Как узнали мой номер телефона? В какой организации работаете?..... Мошенник первым бросит трубку, - проверено на практике!