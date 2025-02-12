Злоумышленники пользуются психологической уязвимостью жертв. Доверчивых людей легко ввести в трансовое состояние, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота.
Финэксперт назвал «тотальное одиночество» причиной успеха телефонных мошенников
Комментарии
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Ирина Черных
Просто не надо слушать долгие телефонные речи незнакомцев. Сразу начинайте задавать вопросы: Кто Вы? Как Ваши фамилия, имя, отчество? Откуда Вы звоните? Как узнали мой номер телефона? В какой организации работаете?..... Мошенник первым бросит трубку, - проверено на практике!
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1 д.
Елена
Откуда такие деньги у людей? ПолРоссии на краю бедности, а тут более 421 миллиона!
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1 д.
Сергей Рубцовск
?
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19 час.
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