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Театр абсурда

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Мигранты ставят ультиматум: Не пустите наших детей в школы - устроим террор. На "вброс" ответил депутат Матвеев

Мигранты ставят ультиматум: Не пустите наших детей в школы - устроим террор. На "вброс" ответил депутат Матвеев

Фото: Царьград В России могут принять закон об обязательном экзамене по русскому языку для детей мигрантов в школах.

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