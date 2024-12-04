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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязаньстат сообщил о производстве в области 15,2 т шоколада и 10,9 т зефира

Рязаньстат сообщил о производстве в области 15,2 т шоколада и 10,9 т зефира

Самым вкусным зимним напитков в Рязаньстате считают горячий шоколад с зефиром или пастилой.  Шоколад для его приготовления можно использовать рязанский - его и какао-продуктов у нас произвели с января по ноябрь 2024 года 15,2 тонны.

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