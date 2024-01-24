Татьяна Монтян: ​Запад заново учится строить АЭС…

Продолжается эпопея со строительством новых блоков атомных станций в Европе. Французская компания EDF, которую принято считать едва ли не самой компетентной в мире в сфере мирного атома, строит уже скоро как 10 лет несколько новых блоков в Британии — и конца края этому строительству не видно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии