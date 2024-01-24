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Татьяна Монтян: ​Запад заново учится строить АЭС…

Татьяна Монтян: ​Запад заново учится строить АЭС…

Продолжается эпопея со строительством новых блоков атомных станций в Европе. Французская компания EDF, которую принято считать едва ли не самой компетентной в мире в сфере мирного атома, строит уже скоро как 10 лет несколько новых блоков в Британии — и конца края этому строительству не видно.

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