Татьяна Монтян: ​Запад заново учится строить АЭС…

Продолжается эпопея со строительством новых блоков атомных станций в Европе. Французская компания EDF, которую принято считать едва ли не самой компетентной в мире в сфере мирного атома, строит уже скоро как 10 лет несколько новых блоков в Британии — и конца края этому строительству не видно.