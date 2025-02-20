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Китай

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Расследование крушения самолета авиакомпании AZAL под Актау завершится к декабрю 2025

Алматы, 19 февраля /Синьхуа/ -- Вице-министр транспорта Республики Казахстан Талгат Ластаев объявил, что расследование причин крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" /AZAL/ под городом Актау завершится к декабрю 2025 года.

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