Расследование крушения самолета авиакомпании AZAL под Актау завершится к декабрю 2025

Алматы, 19 февраля /Синьхуа/ -- Вице-министр транспорта Республики Казахстан Талгат Ластаев объявил, что расследование причин крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" /AZAL/ под городом Актау завершится к декабрю 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)