Закон и Порядок

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США решили вопросы России по "зерновой сделке", утверждает Блинкен

США решили вопросы России по "зерновой сделке", утверждает Блинкен

Блинкен утверждает, что США сделали все для разрешения вопросов России по зерновой сделке. Соединенные Штаты разрешили вопросы России об условиях "зерновой сделки", предложение в адрес Москвы от ООН находится на повестке, но та не реагирует, с таким утверждением выступил госсекретарь Энтони Блинкен.

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Комментарии
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Вадим Абдурашитов
Вы посмотрите в эти &quot;честные&quot; еврейские глаза! Разве можно верить этим пархатым пендосам? Завтра он скажет, что не говорил такого!
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8 час.
В
Воробей
Когда договор, и все его условия, был чётко прописан, но с течением времени выясняется, что одна из сторон злостно свои обязательства не выполняет, договор просто расторгается, и вопрос более не рассматривается. Недобросовестная сторона естественно в таких случаях пытается забалтывать вопрос и настаивает на том, чтобы ей дали ещё один шанс.  Но, это нужно быть совсем дураком, чтобы купиться на такое!
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6 час.
zn
zygmund nedialkow
Бизнес интересы.
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5 час.

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