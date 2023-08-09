Блинкен утверждает, что США сделали все для разрешения вопросов России по зерновой сделке. Соединенные Штаты разрешили вопросы России об условиях "зерновой сделки", предложение в адрес Москвы от ООН находится на повестке, но та не реагирует, с таким утверждением выступил госсекретарь Энтони Блинкен.
США решили вопросы России по "зерновой сделке", утверждает Блинкен
Комментарии
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Вадим Абдурашитов
Вы посмотрите в эти "честные" еврейские глаза! Разве можно верить этим пархатым пендосам? Завтра он скажет, что не говорил такого!
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8 час.
В
Воробей
Когда договор, и все его условия, был чётко прописан, но с течением времени выясняется, что одна из сторон злостно свои обязательства не выполняет, договор просто расторгается, и вопрос более не рассматривается. Недобросовестная сторона естественно в таких случаях пытается забалтывать вопрос и настаивает на том, чтобы ей дали ещё один шанс. Но, это нужно быть совсем дураком, чтобы купиться на такое!
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6 час.
zn
zygmund nedialkow
Бизнес интересы.
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5 час.
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