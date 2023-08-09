США решили вопросы России по "зерновой сделке", утверждает Блинкен

Вы посмотрите в эти "честные" еврейские глаза! Разве можно верить этим пархатым пендосам? Завтра он скажет, что не говорил такого!

В

Воробей

Когда договор, и все его условия, был чётко прописан, но с течением времени выясняется, что одна из сторон злостно свои обязательства не выполняет, договор просто расторгается, и вопрос более не рассматривается. Недобросовестная сторона естественно в таких случаях пытается забалтывать вопрос и настаивает на том, чтобы ей дали ещё один шанс. Но, это нужно быть совсем дураком, чтобы купиться на такое!