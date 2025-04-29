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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин о «Зените»: «Клуб должен выиграть оба турнира, учитывая состав и количество потраченных денег. Даже не стоит вопрос: какой трофей можно отпустить?»

После 26 туров «Зенит» занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ с 54 очками и отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 балла.

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