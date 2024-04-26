Украина, чтобы не позорить американские танки Abrams, спрятала их в тылу

Вместе с США Киев намерен разработать новую тактику применения танков.Украина вывела из зоны боевых действий американские танки Abrams, которые были переданы Киеву Вашингтоном после того, как несколько из них были без каких-либо затруднений были уничтожены русской армией при попытке применить их на поле боя.