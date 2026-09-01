Роман КАТЕРИНЧУК Бойцы группировки войск «Север» ВС России продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.
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Храповщину освободили 29 июля? Вы уверены? И генералы месяц молчали? Почему не проверяете набранный текст?
Усраина должна исчезнуть!!!👻
Берегите себя, Ребятушки!