Лавров назвал Кубу надежным союзником России в Латинской Америке

Куба является надежным союзником России и приоритетным партнером Москвы в Латинской Америке, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье «Россия и Куба: братство сквозь годы и через расстояния», написанной для кубинских СМИ.
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