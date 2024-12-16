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Мишустин рассказал про договор ЕАЭС о продовольственной безопасности

Мишустин рассказал про договор ЕАЭС о продовольственной безопасности

Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают возможность подписания отдельного международного Договора о коллективной продовольственной безопасности, заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин в интервью «Российской газете».

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