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Закон, порядок, государство

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏Артиллеристы груп...
  • Alexander S
    им же вроде амнистию обьявляли еще 20 лет назад?Задержаны еще два...
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    Есть такое выражение-"Поздно батеньки пить "Боржоми", когда почки отказали! ", так и с медициной в России. А кроме то...Правительство нап...

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