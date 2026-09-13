МВД проверяет факт попытки похищения мальчика в Ессентуках

Полиция Ессентуков проверяет сообщения о попытке похищения семилетнего мальчика. Инцидент обсуждается в местных чатах, а правоохранители изучают записи с камер и опрашивают свидетелей.
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