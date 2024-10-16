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Закон, порядок, государство

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В добровольческом формировании «Барс-Белгород» приступили к исполнению своих обязанностей два заместителя губернатора Белгородской области – Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц

В добровольческом формировании «Барс-Белгород» приступили к исполнению своих обязанностей два заместителя губернатора Белгородской области – Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц

Вместе с ними стали в строй и многие сотрудники региональных и муниципальных органов власти. .

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