На Украине сообщили о взрывах в Кременчуге и Днепропетровске

Взрывы прогремели в Днепропетровске, Кременчуге и Запорожье, сообщает издание "Страна". По данным украинских СМИ, ранее в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях была объявлена воздушная тревога.
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