Нигер обвинил Украину в поддержке терроризма и разорвал дипотношения со страной

Африканское государство Нигер намерено обратиться в Совет Безопасности ООН в связи «с украинской агрессией», заявил 6 августа представитель правительства республики Амаду Абдраман, добавив, что спустя 48 часов после того, как Мали разорвала дипотношения с Украиной, Нигер делает то же самое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии