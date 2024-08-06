ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Лучше бы у полицейских была возможность посадить мигранта за преступление. А то, говорят, нет такого закона, что бы м...В России призвали...
  • Игорь Овчаренко
    [Хватит уже сюсюкать с бандеровцами. Хватит в носу ковыряться.Пора заняться делом.Владимир Путин за...
  • Леонид Ла Рошель
    Самое большое количество лжи звучит после рыбалки и перед сексом и выборами...Харрис объявила с...

Нигер обвинил Украину в поддержке терроризма и разорвал дипотношения со страной

Нигер обвинил Украину в поддержке терроризма и разорвал дипотношения со страной

Африканское государство Нигер намерено обратиться в Совет Безопасности ООН в связи «с украинской агрессией», заявил 6 августа представитель правительства республики Амаду Абдраман, добавив, что спустя 48 часов после того, как Мали разорвала дипотношения с Украиной, Нигер делает то же самое.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх