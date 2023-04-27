Мазь Вишневского: для чего применяется?

Старый добрый рецепт от множества бед — проверенная и не потерявшая актуальность Мазь Вишневского. Применяется чаще всего в дерматологии, а также для лечения косметологических и гинекологических заболеваний кожи и слизистых внутренних органов.
Старый добрый рецепт от множества бед — проверенная и не потерявшая актуальность Мазь Вишневского. Применяется чаще всего в дерматологии, а также для лечения косметологических и гинекологических заболеваний кожи и слизистых внутренних органов.
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