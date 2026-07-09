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RT Russia

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Президент Чехии Павел: у Украины есть два месяца для завершения конфликта

Президент Чехии Павел: у Украины есть два месяца для завершения конфликта

У Украины есть два месяца, чтобы завершить конфликт с Россией, считает президент Чехии Петр Павел. «У Украины есть два месяца, чтобы положить конец войне, иначе ей грозит масштабная эскалация», — сказал он в интервью The Telegraph.

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