В Китае осуществили первый видеозвонок со спутника на обычный смартфон

Художественной изображение спутника Guowang / © scmp Ранее подобный успех продемонстрировала компания SpaceX, когда ее сотрудники общались друг с другом с помощью видеозвонков, осуществленных спутниками Starlink с поддержкой сотовой связи (Direct to Cell).
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