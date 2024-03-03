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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Повернулись к залу спиной, а там такое…»: Владивосток в шоке от поведения Нюши во время выступления на детском празднике

Пока по всей России продолжают гонять участников «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, обвиняя их во всех смертных грехах за чересчур откровенные по мнению общественников наряды, в стране продолжают происходить вещи куда похлеще чем Киркоров в своем в черном сетчатом костюме.

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