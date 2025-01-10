Владимир Рогов: Внимание: БпЛА - опасность

Внимание: БпЛА - опасность Сегодня на освобождённой части Запорожской области (Токмакский, Черниговский, Приморский и Бердянский районы) на протяжении как минимум четырёх часов фиксируется пролёт большого количества вражеских БпЛА в направлении на юг и в акваторию Азовского моря.
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