В Британии сообщили о попытках прокурора МУС замять дело о домогательствах

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан несколько раз пытался повлиять на ход дела о домогательствах, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники среди бывших и действующих сотрудников МУС.
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