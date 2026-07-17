Губернатор Тульской области обсудил поддержку ветеранов СВО

В Тульской области для раненых участников СВО создана многоуровневая система помощи, включающая приоритетное медицинское обслуживание, психологическую поддержку и обеспечение автомобилей с ручным управлением.
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