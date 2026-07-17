НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тульские новости

56 подписчиков

Губернатор Тульской области обсудил поддержку ветеранов СВО

Губернатор Тульской области обсудил поддержку ветеранов СВО

В Тульской области для раненых участников СВО создана многоуровневая система помощи, включающая приоритетное медицинское обслуживание, психологическую поддержку и обеспечение автомобилей с ручным управлением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии