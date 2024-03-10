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Самый дешёвый MacBook Air с чипом M3 получил более скоростной SSD, чем у предшествен...

Самый дешёвый MacBook Air с чипом M3 получил более скоростной SSD, чем у предшествен...

Самый дешёвый MacBook Air с чипом M3 получил более скоростной SSD, чем у предшественникаНа этой неделе Apple представила обновлённые 13- и 15-дюймовые ноутбуки MacBook Air, которые получили более мощные процессоры Apple M3.

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