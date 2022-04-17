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Иван Стребков и Дмитрий Хвостов не помогут «Нижнему Новгороду» в плей-офф из-за травм

Два разыгрывающих «Нижнего Новгорода» Дмитрий Хвостов и Иван Стребков выбыли из-за травм и смогут помочь команде в предстоящем розыгрыше плей-офф Лиги ВТБ.

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