Ford одержал первую победу в Формуле 1 за 23 года

Ford одержал первую победу в Формуле 1 за 23 годаRed Bull Content Pool / Getty ImagesАмериканская марка Ford вернулась на вершину в Формуле 1.
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