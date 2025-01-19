📹🏮Кадры огневых испытаний южнокорейской 155-мм САУ K9 Thunder с применением управляемых артиллерийских снарядов M982 Block IA Excalibur на дистанцию 46 км.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹🏮Кадры огневых испытаний южнокорейской 155-мм САУ K9 Thunder с применением управляемых артиллерийских снарядов M982 Block IA Excalibur на дистанцию 46 км.