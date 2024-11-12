Астрологическое предсказание Павла Глобы: три знака зодиака, которым скоро улыбнётся удача Ольга ВайленкоИзвестный российский астролог Павел Глоба представил прогноз для трёх знаков Зодиака, которые, по его словам, вскоре окажутся в центре внимания Фортуны.
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