Приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проведет выездной прием для жителей городского округа Кулебаки

18 апреля 2024 года приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти региона организует выездной прием для граждан, проживающих на территории городского округа г.
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