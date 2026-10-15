Сегодня проходит форум «Деловой России». В нём принимает участие Президент РФ Владимир Путин. В рамках заседания выступила глава «РВБ», основательница «Wildberries» Татьяна Ким.
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