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Газета.ру

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В Тверской области при раскопках найден крест XIII века с серебряными накладками

В Тверской области при раскопках найден крест XIII века с серебряными накладками

В Тверской области при раскопках нашли 800-летний каменный крест с серебряными накладками. Об этом рассказала заведующая отделом археологии музея-заповедника "Торжок", специалист института археологии РАН Наталья Сарафанова в соцсети "ВКонтакте".

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