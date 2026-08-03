В Тверской области при раскопках найден крест XIII века с серебряными накладками

В Тверской области при раскопках нашли 800-летний каменный крест с серебряными накладками. Об этом рассказала заведующая отделом археологии музея-заповедника "Торжок", специалист института археологии РАН Наталья Сарафанова в соцсети "ВКонтакте".
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