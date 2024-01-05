Ижевск. Удмуртия. Ночные морозы до -36 градусов ожидаются в Удмуртии. Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр, ночью 6 января местами по Удмуртии ожидается мороз до -30…-36°C.