Комсомольская правда | Екатеринбург Султан помогал эвакуировать людей из горящей больницы.
Вместо награды- депортация: финал истории мигранта, спасшего россиян в пожаре
Комментарии
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Елена Соколовская
Медаль пусть вручают, в зоне на департацию
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54 мин.
Елена Соколовская
Да кто вам сказал , что этот чурбан нормальный, такой же чурбан - Бабир? Нашли кому верить. 🤣🤣🤣.
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51 мин.
РР
Русский Россиянин
Бедными овечками прикидываются, вводить визы и прекращать пускать этих зверей, опять решили на них заработать и не скрывают, Путину доложили, что поднимим стоимость патентом и тд и тп и покроем бюджет, он остался доволен, вот и все меры защиты от геноцида нелюдей для жителей нашей страны, а воз и ныне там, очередные бла бла
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32 мин.
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