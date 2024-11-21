Вместо награды- депортация: финал истории мигранта, спасшего россиян в пожаре

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Комментарии
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Елена Соколовская
Медаль пусть вручают, в зоне на департацию
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54 мин.
Елена Соколовская
Да кто вам сказал , что этот чурбан нормальный, такой же чурбан - Бабир? Нашли кому верить. 🤣🤣🤣.
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51 мин.
РР
Русский Россиянин
Бедными овечками прикидываются, вводить визы и прекращать пускать этих зверей, опять решили на них заработать и не скрывают, Путину доложили, что поднимим стоимость патентом и тд и тп и покроем бюджет, он остался доволен, вот и все меры защиты от геноцида нелюдей для жителей нашей страны, а воз и ныне там, очередные бла бла
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32 мин.

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