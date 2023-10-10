В Ярославской области будут платить за данные о плевках в общественных местах

В правительстве Ярославской области намереваются выплачивать денежное вознаграждение россиянам, сообщающим о нарушителях административных законов, в частности о плевках в общественных местах и незаконном граффити.
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