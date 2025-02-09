⚡️ За сутки в Симферополе обработали более 769 километров дорог реагентами Городские службы израсходовали свыше 123 тонн реагента, сообщили в администрации Симферополя.
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⚡️ За сутки в Симферополе обработали более 769 километров дорог реагентами Городские службы израсходовали свыше 123 тонн реагента, сообщили в администрации Симферополя.