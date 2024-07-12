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Эксперт НИФИ Минфина Сергейчик: 70% россиян имеют хороший уровень финграмотности

Эксперт НИФИ Минфина Сергейчик: 70% россиян имеют хороший уровень финграмотности

Большинство россиян (70%) обладают средним или высоким уровнем финграмотности, заявил глава дирекции финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ Михаил Сергейчик.

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