В Невьянском районе провели профилактический рейд по семьям, находящимся в социально опасном положении

В преддверии Нового года сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Невьянский» совместно с представителями МЧС, ВДПО и комиссии по делам несовершеннолетних проводят рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении.
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