В Невьянском районе провели профилактический рейд по семьям, находящимся в социально опасном положении

В преддверии Нового года сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Невьянский» совместно с представителями МЧС, ВДПО и комиссии по делам несовершеннолетних проводят рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении.