Больше 40 зверей погибли при пожаре в саратовском зоопарке

Саратов. Саратовская область. Частный зверинец загорелся в городском парке Саратова. В огне погибли более 40 животных, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области Юрия Юрина.
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