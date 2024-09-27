Воздвижение Креста Господня 27 сентября 2024 года: традиции, запреты и рекомендации Юлия ЧинковаВоздвижение Креста Господня — это один из самых значимых и почитаемых праздников в христианском календаре, который отмечается ежегодно 27 сентября.