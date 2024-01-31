Жителя Киселёвска отправили на лечение после жалоб местных

В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет полицейские выявили размещенную в социальных сетях информацию о том, что в многоэтажном доме по улице Багратиона в Киселёвске живет мужчина, который часто ведет себя неадекватно, проявляет агрессию.
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