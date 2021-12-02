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Адель объявила о своем новом шоу в Лас-Вегасе в отеле Caesars Palace

Адель объявила о своем новом шоу в Лас-Вегасе в отеле Caesars Palace

Адель объявила о своем шоу в Лас-Вегасе в отеле Caesars Palace. Шоу начнется 21 января 2022 года. Под названием «Weekends With Adele» певица будет давать по два шоу каждые выходные в 2022 году с 21 января по 16 апреля в общей сложности 12 недель.

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