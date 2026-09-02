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Север Пресс

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Ямальские врачи одни из первых доверили ИИ анализ снимков

Ямальские врачи одни из первых доверили ИИ анализ снимков

Ямал стал одним из первых регионов России, интегрировавших свою систему здравоохранения с московской платформой «МосМедИИ».

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