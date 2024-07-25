«Фабрика дизайна 3.0» открывает предрегистрацию на второй и третий потоки

Прием заявок на участие во втором и третьем потоках конкурса «Фабрика дизайна 3.0», организованного Агентством креативных индустрий (АКИ) при Департаменте культуры Москвы совместно с Союзом Дизайнеров России, начинается 25 июля.
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