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«Фабрика дизайна 3.0» открывает предрегистрацию на второй и третий потоки

«Фабрика дизайна 3.0» открывает предрегистрацию на второй и третий потоки

Прием заявок на участие во втором и третьем потоках конкурса «Фабрика дизайна 3.0», организованного Агентством креативных индустрий (АКИ) при Департаменте культуры Москвы совместно с Союзом Дизайнеров России, начинается 25 июля.

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