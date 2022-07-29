НТВ

1 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Американцев предупредили о дефиците шоколада и конфет

Американцев предупредили о дефиците шоколада и конфет

В компании The Hershey Company (крупнейший производитель шоколадных батончиков в Северной Америке) полагают, что осенью в США может возникнуть дефицит шоколада и конфет на фоне глобального кризиса цепочек поставок, сообщил телеканал ABC News.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх