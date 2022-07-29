Американцев предупредили о дефиците шоколада и конфет

В компании The Hershey Company (крупнейший производитель шоколадных батончиков в Северной Америке) полагают, что осенью в США может возникнуть дефицит шоколада и конфет на фоне глобального кризиса цепочек поставок, сообщил телеканал ABC News.
В компании The Hershey Company (крупнейший производитель шоколадных батончиков в Северной Америке) полагают, что осенью в США может возникнуть дефицит шоколада и конфет на фоне глобального кризиса цепочек поставок, сообщил телеканал ABC News.
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