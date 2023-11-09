В МВД не подтвердили сообщения о проникновении диверсантов в Абхазию

Информация о проникновении диверсантов в Абхазию на данный момент не подтвердилась, сообщили в МВД.Ранее сообщалось, что в горах Абхазии силовики ведут поиск семерых хорошо экипированных людей, которых заметили охотники.
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