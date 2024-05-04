Новый Renault Symbioz, велосипед Chery и Land Cruiser с пулемётом

События в автомобильном мире 28.04-05.04.2024 Возможно, вы пропустили подборку BAMPER.BY. Бренд Renault представляет новый кроссовер Французский автомобильный бренд выпустил новую модель – прямого конкурента популярного кроссовера Nissan Qashqai.
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