Пост Благодарности ❤️ Во время проведения конноспортивных соревнований состоялась акция «100 рублей на Победу!», в которой приняли участие все желающие.
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Пост Благодарности ❤️ Во время проведения конноспортивных соревнований состоялась акция «100 рублей на Победу!», в которой приняли участие все желающие.