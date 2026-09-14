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Татар-информ

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«Ак Барс» назвал состав на премьеру Volga Арены: Якупова заменил Пустозеров

«Ак Барс» назвал состав на премьеру Volga Арены: Якупова заменил Пустозеров

Фото: ak-bars.ru Казанский «Ак Барс» объявил состав на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».

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